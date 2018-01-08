İdlib'de patlama: 30 kişi hayatını kaybetti
İç karışıklığın devam ettiği Suriye'den acı haber geldi. İdlib'de 4 ayrı noktada gerçekleştirilen saldırılarda 30 kişi hayatını kaybederken, 70'in üzerinde kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.
Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.
NTV
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