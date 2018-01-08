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İdlib'de patlama: 30 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de patlama: 30 kişi hayatını kaybetti.15658
  • Giriş : 08.01.2018 / 09:48:00

Suriye'nin İdlib kentinde 4 ayrı patlama meydana geldiği açıklandı.

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İç karışıklığın devam ettiği Suriye'den acı haber geldi. İdlib'de 4 ayrı noktada gerçekleştirilen saldırılarda 30 kişi hayatını kaybederken, 70'in üzerinde kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.

Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.

NTV

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