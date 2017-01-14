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İdlib'de pazar yerine kanlı saldırı: 10 ölü

İdlib'de pazar yerine kanlı saldırı: 10 ölü.26500
  • Giriş : 14.01.2017 / 12:24:00

İlan edilen ateşkese rağmen Suriye'de kan akmaya devam ediyor.

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Suriye'nin İdlib kentinde pazar yerinde meydana gelen hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken 21 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hava saldırısı ile yıkılan binaların enkazları altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını aktaran Yahya, sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde, Dera ilinde ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

TRT

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