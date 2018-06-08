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İdlib'e hava saldırısı: En az 20 ölü

İdlib'e hava saldırısı: En az 20 ölü.24395
  • Giriş : 08.06.2018 / 08:19:00
  • Güncelleme : 08.06.2018 / 08:23:57

Suriye’nin İdlib kentinin kuzey kırsalındaki Zerdene köyüne hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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Suriye İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, gece saatlerinde İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Zerdene köyüne hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Yaralılar arasında 5 Sivil Savunma görevlisinin de olduğunu belirten Hac Yusuf, "İdlib'in Zerdene köyündeki pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlenen hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti, 80 sivil yaralandı" dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

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