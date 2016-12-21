İDO çok sayıda seferini iptal etti
Kötü hava deniz trafiğini de etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
OIumsuz hava koşulları ve fırtına, Marmara Denizi'ndeki ulaşımı engelliyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti.
İDO İPTALLERİ
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
Son Güncelleme : 21 Aralık 2016 Çarşamba 07:22
BUDO İPTALLERİ
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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