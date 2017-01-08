Facebook Twitter Rss

İDO'dan açıklama geldi! Bazı seferler iptal

İDO'dan açıklama geldi! Bazı seferler iptal.9790
  • Giriş : 08.01.2017 / 11:34:00

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler için İDO'dan açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Soğuk havalar deniz trafiğini de vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kötü hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO, 16.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferini iptal etti. 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferi  de yapılamadı.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile  Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam  ediyor

Bayburt'ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullulara uyarılarda bulundu.

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medyada yazılan iddiaları net bir dille yalanladı.

 

İBB açıkladı! İşte yolların kapanma nedeni

İBB açıkladı! İşte yolların kapanma nedeni

Trafik ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yolcular saatlerdir bekliyor!

Yolcular saatlerdir bekliyor!

İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

 

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Darbe sonrası hapise atılan FETÖ'cüler için önemli bir uyarı yapıldı.

TSK: O iddialar gerçek değil

TSK: O iddialar gerçek değil

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya