İDO'dan açıklama geldi! Bazı seferler iptal
Soğuk havalar deniz trafiğini de vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kötü hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO, 16.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferini iptal etti. 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferi de yapılamadı.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor
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