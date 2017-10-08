İdo Tatlıses: Babam akıl almaz paralar istedi
İbrahim Tatlıses'in oğlu olan ve 100 bin TL'ye lüks bir motosiklet alan İdo Tatlıses, “Otomobili satıp motosiklet aldım” dedi.
Genç şarkıcı, albüm çalışmaları hakkında, “Babamdan şarkı istedim, akıl almaz paralar talep etti. Çalışmalarım sürüyor” açıklamasını yaptı.
DİĞER HABERLER
Ünlü manken Çağla Şikel'in 1 milyon lirası gitti!
Ünlü model Çağla Şikel, eski muhasebecisi tarafından dolandırıldı.
Ünlü oryantal Asena, dün akşam evlendi!
Asena, 3 yıldır birlikte yaşadığı Hasan Dere ile dünya evine girdi.
Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan hamile mi?
Şarkıcı Sıla'nın, aşk yaşadığı Ahmet Kural'dan hamile olduğu iddia edildi.
Alişan'la ayrılan Eda Erol'un yeni işi şaşırttı
Alişan'la nişanlanan daha sonra ise ayrılık kararı alan Eda Erol'un yeni işi şaşırttı.
Evlilik sorusuna ilginç yanıt: Hadi ya, bak sen!
Bir mekan çıkışı kız arkadaşı ile birlikte görüntülenen Cem Yılmaz, evlilik sorularına ilginç bir ya