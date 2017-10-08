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İdo Tatlıses: Babam akıl almaz paralar istedi

İdo Tatlıses: Babam akıl almaz paralar istedi.31814
  • Giriş : 08.10.2017 / 09:12:00

Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'in 100 bin liralık motoru dikkat çekti.

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İbrahim Tatlıses'in oğlu olan ve 100 bin TL'ye lüks bir motosiklet alan İdo Tatlıses, “Otomobili satıp motosiklet aldım” dedi.

Genç şarkıcı, albüm çalışmaları hakkında, “Babamdan şarkı istedim, akıl almaz paralar talep etti. Çalışmalarım sürüyor” açıklamasını yaptı.

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