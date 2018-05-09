İdo Tatlıses'ten şok 'Tamam' paylaşımı!
24 Haziran'daki seçimlere İzmir'den Milletvekili olarak girecek olan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı başlatılan 'Tamam akımına' dönük paylaşımı olay yarattı.
İdo Tatlıses'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Tamam tamam" notunu düşmesi kafa karıştırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğunu "Tamam tamam" notuyla paylaşması büyük yankı uyandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan 'T A M A M' akımının yankıları sürerken, İdo Tatlıses'in paylaşımı kafa karıştırdı.
Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğu sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından "Tamam tamam" notuyla paylaşan İdo'nun bunu bilerek mi, yoksa bilmeyerek mi yaptığı bilinmiyor.
İdo Tatlıses, büyük yankı uyandıran paylaşımıyla ilgili "Benim siyaset yapmak gibi bir amacım yok. Paylaştığım şarkı başka başka yerlere çekilmiş" şeklinde bir açıklama yaptı.
TÜRKİYE
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