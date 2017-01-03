İDO tüm iç hat seferlerini iptal etti!
Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini de vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iptal ettiği seferlerine ilişkin açıklama yaptı.
Ülke genelinde vatandaşı olumsuz etkileyen kara kış ulaşımın her türünü etkilerken, sabah erken saatte yollara çıkan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.
İptal edilen diğer seferler ise şöyle:
"08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri."
İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.
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