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İdo'un aşkı Survivor Anıl'ın sevgilisiymiş

İdo'un aşkı Survivor Anıl'ın sevgilisiymiş.16889
  • Giriş : 19.01.2018 / 11:11:00

İdo'un aşkı Yasemin Şevkatli'nin Survivor Anıl'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

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İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun son aşkı Yasemin Şevkatli'nin bir dönem Survivor'da boy gösteren Anıl Tetik'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Tetik ve Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti.

Yasemin Şefkatli de aşka karşılık verdi. Bu birliktelik İdo-Anıl Tetik dostluğnu bitirdi!

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