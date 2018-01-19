İdo'un aşkı Survivor Anıl'ın sevgilisiymiş
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun son aşkı Yasemin Şevkatli'nin bir dönem Survivor'da boy gösteren Anıl Tetik'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
Tetik ve Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti.
Yasemin Şefkatli de aşka karşılık verdi. Bu birliktelik İdo-Anıl Tetik dostluğnu bitirdi!
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bülent Ersoy uçakta koltuk kavgası çıkardı
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, uçakta koltuk kavgası çıkardı.
Alişan, sevgilisi Buse Varol ile evleniyor
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı.
Ercan: Teyzem cesetler şişmesin diye çağırmış
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sıla'ya Ahmet Kural mesajları yağıyor
Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü.
'Sıla'ya talibim' dedi, magazin dünyası karıştı
Şair Yılmaz Odabaşı, sosyal medya hesabından "Sıla'ya talibim" yazınca yüzlerce yorum aldı.
Levent Yüksel ve Lidya Özdemiroğlu ayrıldı
Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu'nun birlikteliği çok eleştirilmişti.