İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri!
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları bütün ulaşım ağlarını olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışından sonra oluşan trafik çileye dönüşürken, birçok uçak seferi iptal edildi. İDO v BUDO'da deniz ulaşımında iptal edilen seferleri duyurdu.
Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;
İDO
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
BUDO
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
DEVAM EDEN SEFERLER
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek
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