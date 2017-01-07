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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri!

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri!.14695
  • Giriş : 07.01.2017 / 07:55:00

Yaşanan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da engelledi. İDO ve BUDO, bazı dış seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları bütün ulaşım ağlarını olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışından sonra oluşan trafik çileye dönüşürken, birçok uçak seferi iptal edildi. İDO v BUDO'da deniz ulaşımında iptal edilen seferleri duyurdu.

Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;

İDO

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

BUDO

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

DEVAM EDEN SEFERLER

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek

 

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