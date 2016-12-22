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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.9790
  • Giriş : 22.12.2016 / 07:45:00
  • Güncelleme : 22.12.2016 / 08:00:20

Kötü hava koşulları deniz trafiğini de olumsuz yönde etkiledi.

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Kara kış geldi. Her geçen gün soğuyan havalar vatandaşı olumsuz etkilerken kara trafiğinden deniz trafiğine her yerde aksamalar meydana geldi.

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiğini açıkladığı dış hat seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü


BUDO'dan sefer iptalleri ise şöyle:
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre,
07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece),
09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği kaydedildi.

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