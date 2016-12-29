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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.9790
  • Giriş : 29.12.2016 / 08:41:00

Kötü hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

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Kara kış tüm ülkeyi vurdu. Kar yağışı ve soğuk hava deniz ulaşımını da vurdu. Çalışanlar ve öğrenciler trafik aksamaları ve soğuklar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Olumsuz hava koşulları vatandaşları etkilerken İstanbul Deniz Otobüsler (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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