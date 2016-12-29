İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Kara kış tüm ülkeyi vurdu. Kar yağışı ve soğuk hava deniz ulaşımını da vurdu. Çalışanlar ve öğrenciler trafik aksamaları ve soğuklar nedeniyle zor anlar yaşıyor.
Olumsuz hava koşulları vatandaşları etkilerken İstanbul Deniz Otobüsler (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
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