İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Kendisini iyice hissettirmeye başlayan kara kış deniz trafiğini de etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
Soğuk havalar başta vatandaşın sağlığı olmak üzere ulaşımı da vuruyor. İşe ve okullarına gitmek isteyenler zor anlar yaşıyor.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre,
07.10 Bostancı-Kartal/Yalova,
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı,
08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattında işletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da başlaması gereken seferi de yapılamadı.
BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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