İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları deniz trafiğinde de aksamalara neden oluyor. İstanbul Deniz Otobüsler (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi'ndeki kötü hava koşulları nedeniyle bazı dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İşte İDO'nun iptal olan seferleri:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal olan seferleri ise şöyle:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
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