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İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferleri iptal.9790
  • Giriş : 31.12.2016 / 08:41:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 08:41:58

Kötü hava koşulları İDO ve BUDO seferlerinde iptallere neden oldu.

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Tüm yurtta yaşanan soğuk hava ve kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Trafikte aksamalara neden olan soğuk deniz trafiğini de vurdu.

Marmara Denizi'nde görülen kötü hava koşulları İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinin iptal edilmesine yol açtı.

İptal edilen seferler şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüsleri:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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