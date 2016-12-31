İDO ve BUDO seferleri iptal
Tüm yurtta yaşanan soğuk hava ve kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Trafikte aksamalara neden olan soğuk deniz trafiğini de vurdu.
Marmara Denizi'nde görülen kötü hava koşulları İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinin iptal edilmesine yol açtı.
İptal edilen seferler şöyle:
İstanbul Deniz Otobüsleri:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
Bursa Deniz Otobüsleri:
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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