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İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferleri iptal.15961
  • Giriş : 29.09.2017 / 08:22:00

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

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Kavurucu sıcakların ardından sonbahar kendisini göstermeye başladı. Düşen sıcaklıklarla birlikte Bursa'da olası bir fırtına beklenirken Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) önelm olarak seferlerini durdurdu.

29.09.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İstanbul Deniz Otobüsleri ise;

29-09-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

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