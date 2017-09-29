İDO ve BUDO seferleri iptal
Kavurucu sıcakların ardından sonbahar kendisini göstermeye başladı. Düşen sıcaklıklarla birlikte Bursa'da olası bir fırtına beklenirken Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) önelm olarak seferlerini durdurdu.
29.09.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
İstanbul Deniz Otobüsleri ise;
29-09-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.
TRT
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