İDO, yeni iptallerle ilgili açıklamada bulundu
İDO'dan son dakika açıklaması... Marmara'daki olumsuz hava koşullarından ötürü İDO'ya ait bazı seferlerin iptal edildiğine ilişkin duyuruda bulunuldu.
Vatandaşların, iptal seferler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanan duyuruda iptal edilen seferler şöyle açıklandı:
18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü
19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferinin de iptal edildiği bildirildi.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etiği kaydedildi.
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