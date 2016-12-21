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İDO, yeni iptallerle ilgili açıklamada bulundu

İDO, yeni iptallerle ilgili açıklamada bulundu.15970
  • Giriş : 21.12.2016 / 19:48:00

İstanbul Deniz Otobüsü işletmeleri tarafından yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

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İDO'dan son dakika açıklaması... Marmara'daki olumsuz hava koşullarından ötürü İDO'ya ait bazı seferlerin iptal edildiğine ilişkin duyuruda bulunuldu.

Vatandaşların, iptal seferler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanan duyuruda iptal edilen seferler şöyle açıklandı:

18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü
19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferinin  de iptal edildiği bildirildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etiği kaydedildi.

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