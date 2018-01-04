İdris Baluken'e 16 yıl hapis cezası verildi
Kritik davadan karar çıktı. HDP Milletvekili İdris Baluken, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Başbakan, MİT Müsteşarı ile buluştu
Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile buluştu.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hakan Atilla ile ilgili açıklama geldi.
Akşener: Çatı baca yok, ben adayım!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, adaylık tartışmalarına açıklık getirdi.
CHP'de son PM o tarihte toplanacak
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesi konuştu.
Hükümetten İran ile ilgili kritik açıklama
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
Hükümetten Meral Akşener'e sert yanıt
Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti hükümetinden sert tepki geldi.