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İdris Baluken'e 16 yıl hapis cezası verildi

İdris Baluken'e 16 yıl hapis cezası verildi.18028
  • Giriş : 04.01.2018 / 13:18:00
  • Güncelleme : 04.01.2018 / 13:16:08

HDP Milletvekili İdris Baluken, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Büyüyen Beşik

Kritik davadan karar çıktı. HDP Milletvekili İdris Baluken, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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