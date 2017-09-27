İdris Baluken'e 47 yıl hapis!
Halkların Dempkratik Partisi Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedilirken görüşünü açıklayan savcı, 47 yıla kadar hapis cezası istedi.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilmesine rağmen yapılan itiraz ile 21 Şubat'ta yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in tutuklu yargılandığı davada yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır'daki 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sincan Cezaevi'nde tutulan Baluken SEGBİS üzerinden katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı, HDP milletvekilleri Ziya Pir, Nimetullah Erdoğmuş ile HDPli yöneticiler ve Baluken'in ailesi de izledi.
Davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Baluken'in katıldığı basın açıklaması ve yürüyüşler, yaptığı açıklamalarda 'Örgüt üyeliği', 5 kez ayrı ayrı 'Örgüt propagandası yapmak' ve 4 kez ayrı ayrı 'Toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme' suçlarını işlendiğini ileri sürerek, toplam 11 yıldan 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Baluken hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla açılan davanın, suçun yasal unsurları gerçekleşmediği gerekçesiyle düşürülmesine, diğer davalar hakkında ise erteleme ve beraat kararı verilmesini istedi.
HÜRRİYET
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