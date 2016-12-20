İETT'den Burak Yılmaz için açıklama geldi
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tren İşletmeleri (İETT), sosyal medyaya düşen Burak Yılmaz'ın kavga görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.
Dün videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek hattı Beyaz Masa'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalar geldi.
"Burak Yılmaz ile ÖHO şoförü arasında yaşanan tartışma sonucu ilgili şoförün işine son verilmemiştir. Tahkikat sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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