Iğdır'da askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı!
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden olmazken 4 asker yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRT
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