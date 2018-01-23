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Iğdır'da askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı!

Iğdır'da askeri araç kaza yaptı: 4 yaralı!.25079
  • Giriş : 23.01.2018 / 12:22:00

Iğdır'da askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

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Büyüyen Beşik

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden olmazken 4 asker yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRT

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