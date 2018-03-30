Iğdır'da feci kaza: 17 ölü, 36 yaralı
Iğdır-Kars karayolunda ilerleyen ve içinde Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı..
Tamamen yanan kaçak göçmenleri taşıyan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Yanan minibüsten yola fırlayan yaralılara çarpıp kaçan diğer minibüsün sürücüsü ile bindiği taksinin şoförü gözaltına alındı. Vali Enver Ünlü, "Kazayı gören güvenlik korucuları ve görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine geldiğimizde elim bir mülteci, göçmen trajedisiyle karşılaştık. Göçmenlerin balık istifi şekilde araçlara bindirilip bölgedeki köylerden güvenlik kontrol noktalarımızı baypas ederek toplanıp yine araçlarla gecenin belli saatlerinde Kars ve Erzurum güzergahına sevk edildiklerini gördük'' dedi. Bu arada, kazaya karışan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen 04 D 5636 plakalı başka bir minibüsteki yabancı uyruklu 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı.
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