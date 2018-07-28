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Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine saldırı

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine saldırı.21351
  • Giriş : 28.07.2018 / 12:48:00
  • Güncelleme : 28.07.2018 / 13:31:18

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

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Eli kanlı terör örgütü Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine saldırı düzenledi. Bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi kaçarak kurtuldu. Olay yerindeki personel için operasyon başlatıldı.

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su  hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı  saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı  ekip, N.K'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan  çekici ile su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na  hareket etti.

Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen  patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü.

Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye  teröristlerce ateş açıldı.

Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P, bölgedeki askerler ve güvenlik  korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan kamyonet sürücüsü N.K'nin  alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli  operasyon başlattı.

TRT

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