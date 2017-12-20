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Igor Tudor'a Antalyaspor'dan teklif geldi!

Igor Tudor'a Antalyaspor'dan teklif geldi!.17626
  • Giriş : 20.12.2017 / 14:52:00

Galatasaray'dan ayrılan Teknik Direktörü Tudor'a Anlatyaspor'dan teklif geldi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Teknik Direktörü Igor Tudor'a Anlatyaspor'dan teklif geldi.

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