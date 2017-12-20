Igor Tudor'a Antalyaspor'dan teklif geldi!
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Teknik Direktörü Igor Tudor'a Anlatyaspor'dan teklif geldi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Sancaklı: 4 büyükler küme düşürülmeli
Ünlü futbolcu Saffet Sancaklı, 4 büyüklerle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Dursun Özbek'ten yeni teknik hoca açıklaması
Dursun Özbek'ten yeni teknik hoca ile ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş'ta Talisca krizi! Yarda bıraktı
Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Fikret Orman'dan Arda Turan için açıklama
Fikret Orman, Arda Turan ve Cenk Tosun iddialarına ilişkin konuştu.
Galatasaray Başkanı'ndan Terim açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'da Özbek'in ilk rakibi belli oldu
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in ilk rakibi belli oldu.