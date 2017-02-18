Igor Tudor: Bruma'yı bile keserim
Karabükspor'dan Galatasaray'a transfer olan başarılı teknik direktör Igor Tudor, Çaykur Rizespor mücadelesi kadrosunu oluşturdu.
Rüzgâr gibi geldi, fırtınayı başlattı. Hırvat teknik adam Ç.Rize maçı öncesi bu sezon takımı sırtlayan Portekizliyi İstanbul’da bıraktı, oyunculara gözdağı verdi
Galatasaray’da son zamanlarda yaşananlar adeta baş döndürüyor... Sarsıcı bir hafta geçiren sarı-kırmızılılar Jan Olde Riekerink’in yerine getirilen Igor Tudor’la yepyeni bir sayfa açarken, Hırvat çalıştırıcı daha ilk maç öncesi neşteri vurdu. Bu sezon takımın yıldızı olan ve Galatasaraylı yöneticilerin “20 milyon avrodan aşağıya satmayız” dediği, çoğu zaman da paha biçemediği Bruma, Rize maçının kadrosuna alınmadı. Bütün kamuoyu ilk etapta Bruma’nın bir sakatlığı olduğunu düşünse de Igor Tudor yaptığı açıklamada, “Kadro seçimi tamamen benim kararımdır. Maçtan sonra bana istediğinizi sorabilirsiniz” ifadelerini kullanarak kararın tamamen taktiksel olduğunu belirtti.
Peki Florya’nın yeni patronu neden böyle bir karar aldı... Igor Tudor, Bruma’nın antrenmanda dahi egoist ve bencil tavır sergilemesinden, gayri ciddi hareketlerinden rahatsız oldu. Oyuncuların bireysel olarak ön plana çıkmasından çok takım oyununu benimseyen genç çalıştırıcı, zaman zaman yedek takımda denenince de trip yapan Bruma’yı kendine çekidüzen vermesi için kadroya almadı. Böylelikle tüm takıma da “Kimsenin kimseden farkı yok” mesajı verdi. Igor Tudor ayrıca savunmada Semih ile birlikte en çok eleştirilen isim Hakan Balta’yı da 18’e almadı. Yan toplardan yenilen gollerin faturası Hakan’a çıktı.
Galatasaray’ın devre arasında PAOK’tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Riekerink döneminde istediği süreleri alamadı. Sol çizgide daha verimli olan 26 yaşındaki isim Bruma’dan dolayı süre aldığında da sol kanadı çok sık kullanmadı. Rodrigues, Igor Tudor ile geçen sezon PAOK’ta birlikte çalışmıştı ve aralarında baba-oğul ilişkisi olduğu da ayyuka çıkmış durumda. Bruma’nın kadroya alınmamasında bu ilişkinin de faktörlerden biri olduğu belirtildi. Genç teknik adam, Rodrigues’in Rize maçıyla kendisine bulmasını hedefliyor.
Galatasaray’da Igor Tudor’un, Bruma’yı kadroya almaması şok etkisi oluştururken, Karabük’ün başındayken verdiği bir demeç akıllara geldi. Tudor 8 Ocak’ta “3 büyüklerden en çok hangi oyuncuları almak istersiniz” sorusuna “Bruma, Quaresma ve Kjaer” cevabını vermişti.
Galatasaray’da 8 gollü Eren Derdiyok ile 13 gole doğrudan katkı yapan Wesley Sneijder sakatlıkları sebebiyle bu hafta oynayacak durumda değildi. Bu sebeple de kadroya alınmadılar. Ancak Igor Tudor verdiği kararla Galatasaray’ın bir gol ayağını daha kopartmış oldu. Kadroya alınmayan Armindo Bruma bu sezon ligde 7 gol kaydederken 5’ini deplasmanda kaydetmişti. Deplasman golcüsü lakabı takılan Bruma sezonun en kritik deplasmanlarından birinde forma giyemeyecek. Bruma, Sneijder, Eren, Carole, Hakan Balta gibi isimlerin yer almadığı Rize kafilesine 19’luk Kerem ve 22 yaşındaki Berk de dahil edildi.
TRT
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