İHA'lar buldu, helikopterle vuruldu!
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere insansız hava aracı (İHA) ile operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilirken 1'i de yaralı olarak ele geçirildi. Bölgede hareketlilik devam ediyor.
ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK’lılara yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonda 4 terörist ölü, 1’i yaralı ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, bu sabah erken saatlerinde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı Köyleri yakınlarında bir grup PKK’lı teröristi farkedince harekete geçti.
Özel harekat polislerin de desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı timleri bölgede operasyon başlattı.
MİLLİYET
İHA’larla görüntü alınan bölge, helikopterle bombalandı. Operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1’i de yaralı ele geçirildi.
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