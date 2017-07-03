İHA'lar tespit etti! Öldürüldüler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile vuruldu.
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