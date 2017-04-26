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İHA'lar tespit etti! Savaş uçakları vurdu

İHA'lar tespit etti! Savaş uçakları vurdu.10551
  • Giriş : 26.04.2017 / 11:05:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen İHA'lar savaş uçakları tarafından vuruldu.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve tespit edilen İHA'lar savaş uçakları tarafından vuruldu.

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