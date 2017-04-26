İHA'lar tespit etti! Savaş uçakları vurdu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve tespit edilen İHA'lar savaş uçakları tarafından vuruldu.
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