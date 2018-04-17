İhbar geldi, kaymakamlık binası boşaltıldı
İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığı binasının boşaltıldığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.
TRT
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