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İhbar geldi, kaymakamlık binası boşaltıldı

İhbar geldi, kaymakamlık binası boşaltıldı.21294
  • Giriş : 17.04.2018 / 13:06:00

İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığı binasının boşaltıldığı öğrenildi.

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İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığı binasının boşaltıldığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.

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