İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Ülkenin dört bir yanından gelen yardımlar yola çıktı. 'Halep'e Yol Açın' sloganıyla başlatılan kampanya büyük ilgi gördü.
İnsani Yardın Vakfından yapılan açıklama ile yola çıkan araç sayısının 5 bini bulduğunu bildirdi.
Kampanya kapsamında şu ana kadar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sevk edilen bin 500 acil yardım tırının 905'inin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, İHH'nın Bab el-Hava'daki lojistik merkezindeki depoya istiflendiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Burada kalem kalem depolanan acil yardım malzemeleri, işgal altındaki Halep merkezinden kırsal kesime ve İdlib'e göçmek zorunda kalan mültecilere ulaştırılıyor. Özellikle kış aylarında ihtiyaç listeleri iyice kabaran Halepli mültecilere ulaşan acil yardım paketleri, acıları bir nebze de olsa dindiriyor. Kuru bakliyattan temizlik ürünlerine, oyuncaktan elbiselere kadar birçok malzemeyi kapsayan acil yardımların ayrıca İHH'nın İdlib kırsalında yeni inşa ettiği çadır kentlere ulaştırılması hedefleniyor."
Açıklamada, bu yıl içerisinde Suriye'ye sevk edilen yardım tırlarının sayısının da 3 bin 413'e ulaştığı vurgulandı.
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