İhraç edilen 16 akademisyene baskın!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden ihraç edilen 16 akademisyen gözaltına alındı. Akademisyenlerin ev ve bürolarında arama yapıldı.
Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesinden ihraç edilen çoğu profesör 16 akademisyenin oturduğu Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanlarına giden Terörle Mücadele Şubesi ekepleri, bu kişilerin evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yaptı. Aramalardan sonra ifadelerine başvurulmak için 16 akademisyen gözaltına alındı. İhraç edilen akademisyenlerden birbölümünün 'Barış bildirisini' imzaladığı belirtildi.
MİLLİYET
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