İhraç edilen öğretmen listesi yayınlandı! Peki ihraç edilen öğretmenler isimleri ne?

Giriş : 06.01.2017 / 23:19:00

06.01.2017 / 23:19:00 Güncelleme : 06.01.2017 / 23:19:05

Yeni Kanun Hükmünde Kararnameler yayınlandı. Buna göre yine bazı memurlar görevden ihraç edildi.