İhracat rakamları açıklandı
Ekonomiye dair kritik veri geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mart ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,01 artarak, 15 milyar 599 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Bakanlık aynı ayda İthalatın % 12,77 artarak 21 milyar 421 milyon dolar olduğunu belirterek, dış ticaret açığının ise yüzde 27,89 artarak 5 milyar 822 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Mart ayında ihracatımız tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. 2018 yılı Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8,01 artarak, 15 milyar 599 milyon dolar oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %9,10 artarak 41 milyar 220 milyon dolara ulaştı.
TRT
DİĞER HABERLER
Borcunuzu sildirmek için son gün!
Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşlar için son gün bugün.
Yurtdışı çıkış harcıyla ilgili flaş karar!
Yurtdışına çıkan Türklerden çıkış başına alınan 15 TL’lik harç ücreti ile ilgili önemli bir çalışma
Kripto para birimi Bitcoin, yeniden düşüşe geçti
Dün yaklaşık yüzde 6 değer kazanan kripto para birimi Bitcoin, yeniden düşüşe geçti.