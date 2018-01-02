Facebook Twitter Rss

İhracatta tarihi seviye!

İhracatta tarihi seviye!.34366
  • Giriş : 02.01.2018 / 11:22:00

İhracatta Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen verilere göre 2017'de 157 milyar dolar olarak gerçekleştirilen ihracatta Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Türkiye ihracat rekorunu 2014 yılında 157.6 milyar dolarla kırmıştı. 2017 yılında ise rekordan sadece 500 milyon dolar daha az ihracat yapılmış oldu.

HABERTURK

Hüsamettin Arslan vefat etti

Dışişleri'nden İran açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Taşeron işçiler için başvurular başladı

Taşeron işçiler için başvurular başladı

Taşeron işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ve Borsa güne rekorla başladı!

Ve Borsa güne rekorla başladı!

Borsa İstanbul, yeni güne 115 bin 842 puanı görerek başladı.

 

Bazı taşeronlar yine kadroya alınmayacak!

Bazı taşeronlar yine kadroya alınmayacak!

Hükümet tarafından açıklanan taşeron düzenlemesinin bazı kurumları kapsamadığı öğrenildi.

Sosyal hayatta devrim!

Sosyal hayatta devrim!

Hükümet, vatandaşları yakından ilgilendiren birçok çalışma için harekete geçti.

 

Elektriğe yüzde 8,8'lik zam

Elektriğe yüzde 8,8'lik zam

Elektrik fiyatlarına 2018 yılı itibariye yüzde 8,8 zam geldiği öğrenildi.

İhtiyaç sahiplerine ev verilecek

İhtiyaç sahiplerine ev verilecek

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dar gelirli vatandaşlara müjdeyi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya