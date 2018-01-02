İhracatta tarihi seviye!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen verilere göre 2017'de 157 milyar dolar olarak gerçekleştirilen ihracatta Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Türkiye ihracat rekorunu 2014 yılında 157.6 milyar dolarla kırmıştı. 2017 yılında ise rekordan sadece 500 milyon dolar daha az ihracat yapılmış oldu.
HABERTURK
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