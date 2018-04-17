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İhsan Eliaçık, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

İhsan Eliaçık, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.20711
  • Giriş : 17.04.2018 / 12:28:00

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sepet Beşik

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık için karar verildi. Eliaçık, 'silahlı terör örgütünün propangandası yaptığı' gerekçesiyle 6 yıl 3 ay cezalandırıldığı açıklandı.

İndirim maddelerini uygulamayan mahkeme, Eliaçık hakkında yurtdışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eliaçık ve avukatı katıldı.

Duruşmada, Eliaçık'ın esas hakkındaki savunmasını yapmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Eliaçık'a, Demokratik İslam Kongresi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı ve internet sitesinde yayınlanan konuşmasındaki sözleri nedeniyle "silahlı terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, cezada indirim maddeleri uygulamazken, Eliaçık hakkında yurtdışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

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