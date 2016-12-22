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İhsan Kalkavan'a şok

İhsan Kalkavan'a şok.25430
  • Giriş : 22.12.2016 / 21:44:00

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ünlü işadamı İhsan Kalkavan'a yakalama emri çıkarttı.

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FETÖ soruşturması Türkiye'nin her tarafında devam ediyor. Bodrum'da devam soruşturmada İhsan Kalkavan için yakalama kararı çıktı.

Polis ekiplerinin araştırması sonucu İhsan Kalkavan'ın 2014 yılından bu yana yurtdışında olduğu tespit edildi. Kalkavan'ın  "Manken Aslı Baş cinayeti" ile ilgili zanlıların tahliyesi için bazı görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

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