İhsan Kalkavan'a şok
FETÖ soruşturması Türkiye'nin her tarafında devam ediyor. Bodrum'da devam soruşturmada İhsan Kalkavan için yakalama kararı çıktı.
Polis ekiplerinin araştırması sonucu İhsan Kalkavan'ın 2014 yılından bu yana yurtdışında olduğu tespit edildi. Kalkavan'ın "Manken Aslı Baş cinayeti" ile ilgili zanlıların tahliyesi için bazı görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.
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