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İhtiyaç sahiplerine ev verilecek

İhtiyaç sahiplerine ev verilecek.20625
  • Giriş : 28.12.2017 / 10:21:00

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dar gelirli vatandaşlara müjdeyi verdi.

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Hükümet dar gelirliler için atağa geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 301 aileye ev yapımı için 7,2 milyon, 454 aileye ev onarımı için 4 milyon TL yardım yapılacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kayan, Twitter hesabından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  Fonu Kurulunun toplantısının yapıldığını belirterek, toplantıda alınan kararlara  ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Barınma yardımları ile eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi  ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Bu kapsamda 301 ailemize ev  yapımında kullanılmak üzere 7,2 milyon lira, 454 ailemize ev onarımında  kullanılmak üzere 4 milyon lira ve afet barınma yardımları kapsamında 24 ailemiz  için yaklaşık 500 bin lira tutarında kaynak tahsis ettik." ifadesini kullandı.

Ortaöğretime devam eden öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma vakıflarınca inşa edilecek 11 yeni öğrenci yurdunun yapımına  destekleyeceklerini belirten Kaya, inşa edilecek yurtların 8'inin kız, 3'ünün  erkek çocuklar için olacağını kaydetti.  Kaya, kız çocuklarının güvenle eğitimlerine devam etmeleri için  çabaladıklarını vurguladı.

Yaşlı ve engelli vatandaşların bakımı projelerini sürdürdüklerine  işaret eden Kaya, evde bakım yardımından faydalanmayan muhtaç durumdaki yaşlı ve  engelli vatandaşların kişisel bakımları ile zaruri ihtiyaçlarına yönelik  projelerini destekleyeceklerini belirtti. Kaya, bu çerçevede Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma (SYD) vakıflarınca gerçekleştirilen 97 proje için 12 milyon lira  tahsis ettiklerini bildirdi.

Terörle mücadelenin sürdürüldüğü illerde "devlet-millet" kaynaşmasını  sağladıklarını ifade eden Kaya, bu bölgelerde yaşayan muhtaç kadın vatandaşların  psikososyal kültürel ve mesleki yönden gelişimlerinin sağlanabilmesi için Aile  Destek Merkezlerinin (ADEM) sayılarını artıracaklarını kaydetti. Kaya, "Açılacak  8 yeni merkez ile ülkemiz genelindeki ADEM'lerin sayısını 129'a çıkarıyoruz."  ifadesini kullandı.

Kaya, ağır kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşların yanında  olduklarını ifade ederek, bu sebeple vantilatör cihazına bağımlı hastaların  bulunduğu muhtaç hanelerin cihaz nedeniyle olan elektrik tüketimlerini 200 liraya  kadar karşılayacaklarını aktardı. Bu ailelerin kesintisiz güç kaynağı alımlarına da destekte  bulunulacağını belirten Kaya, ancak evde bakım yardımından faydalanan ailelerin  bu destekten yararlanamayacağına dikkati çekti.

Aşevi hizmetleriyle yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç vatandaşların  da yanında olduklarının altını çizen Kaya, il merkezi ve ilçelerde 7 aşevinin  kurulması için onay verdiklerini kaydetti. Kaya, halihazırda işletilen 7 aşevi  için ise 1,4 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.

TRT

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