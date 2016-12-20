İhtiyaç sahiplerine müjde!
Balıkesir CHP Milletvekili Mehmet Tüm, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Şişlili vatandaşların katıldığı törenle hizmete açılan tesiste ayrıca Kadın Emeğini Değerlendirme Alanı ve Yemek Atölyesi de bulunuyor.
Şişli Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların rencide olmadan, ihtiyaçları doğrultusunda yardım alabilmeleri için Sosyal Market’i hayata geçirdi. Şişli’de ikamet eden dar gelirli vatandaşlar her türlü giyim, beyaz eşya, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya gibi ihtiyaçlarını Sosyal Market’ten temin edebilecekler. Bir süre önce hizmete açılan Sosyal Market, giderek artan talep nedeniyle yeni binasına taşındı.
Sosyal Market, Kadın Emeğini Değerlendirme Alanı ve Yemek Atölyesi’nin yer aldığı Şişli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Şişlili vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı.
Açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Kadınların yaşam kaliteleri, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının öncelik verdikleri konular arasında olduğuna değinen İnönü, şunları söyledi: “Toplum merkezlerimizde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tesisimizde de toplum merkezinde eğitim alan kadınların yaptıkları ürünleri satıp, gelir elde edebilecekleri alanlar sunuyoruz.”
Kadın Emeğini Değerlendirme Alanı’nda gelir elde etmeleri amacıyla Şişli Belediyesi’nin toplum merkezlerinde eğitim alan kadınların yaptıkları ürünler ile Engelliler ve Aileleri Dayanışma ve Eğitim Derneği’nin ürünleri satılacak. Yemek Atölyesi’nde ise profesyonel eğitmenler eşliğinde kurslar verilecek.
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