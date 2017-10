IKBY'den Türkiye yorumu: Bela aramıyoruz!

Kuzey Irak iyice ısındı. Bağımsızlık referandumuna tepki gösteren Ankara 'ya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi, sorun istemediklerini vurguladı.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi, sınır kapılarına Peşmerge takviyesi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir soru üzerine, "Her ne kadar bazı birliklerimiz DEAŞ’a karşı cephede olsa da güvenlik ihtiyacı durumunda gönderecek yeterli gücümüz var. Türkiye ile 350 kilometre sınırımız var ve ne onlar ne biz her 10 metreye bir asker dizebiliriz. Bu gerekli de değil. Çünkü Türkiye’ye karşı bir hareketimiz yok ve Türkiye’den de askeri operasyon beklemiyoruz" dedi.BBC Türkçe Servisi’ne konuşan IKBY Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye ve İran’ın yürüttüğü yakın diplomasiyi normal karşıladıklarını söyledi.Türkiye’nin kaygılarını anladıklarını ve saygı duyduklarını belirten Dizayi, "Askeri açıdan karşı karşıya gelinmeyeceğinden eminiz. Biz bela aramıyoruz. İstikrar, dostluk ve daha fazla karşılıklı anlayış istiyoruz" diye konuştu."Sınır kapılarına Peşmerge takviyesi yapacak mısınız?"sorusuna ise Dizayi, "Her ne kadar bazı birliklerimiz DEAŞ’a karşı cephede olsa da güvenlik ihtiyacı durumunda gönderecek yeterli gücümüz var. Türkiye ile 350 kilometre sınırımız var ve ne onlar ne biz her 10 metreye bir asker dizebiliriz. Bu gerekli de değil. Çünkü Türkiye’ye karşı bir hareketimiz yok ve Türkiye’den de askeri operasyon beklemiyoruz" yanıtını verdi.Safin Dizayi, referandum sonuçlarıyla ilgili olarak ise "Halkın yüzde 92’si bağımsızlık için oy verdi. Hiç kimse, hiçbir parti ya da başkan bunu iptal edemez" dedi. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin referandumun zamanlamasına yönelik eleştirilerine yanıt veren Safin Dizayi, "Referandum yapacağımızı duyurduğumuz tarihten 25 Eylül’e kadar 3.5 aylık süre vardı. Sadece bir ay önce ABD, Avrupalılar ve BM bize zamanın uygun olmadığını söylemek için sahneye çıktı. Biz de şunu soruyoruz: Doğru zaman ne zaman?" ifadelerini kullandı.,HÜRRİYET