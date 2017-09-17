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IKBY Yüksek Konseyi'nden referandum kararı

IKBY Yüksek Konseyi'nden referandum kararı.19325
  • Giriş : 17.09.2017 / 20:18:00

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi kritik bir karar aldı.

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Mesut Barzani toplanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi, referandumun belirlenen tarihte yapılmasını kararlaştırdı.

Referandumun ertelenmesi yönündeki önerilerin reddedildiği açıklandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi, 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesine ilişkin önerileri gözden geçirmek üzere bugün saat 15.00'de toplantı. Mesut Barzani başkanlığında yapılan toplantıda bağımsızlık referandumunun 25 Eylül'de yapılmasına karar verildi. Konsey toplantısında referandumun ertelenmesi önerisinin reddedildiği belirtilirken, referandumun ertelenmesine ilişkin Kürdistan Bölgesel Yöneimi'ne sunulacak önerilerin değerlendirileceği, ancak bu önerilerin referandumdan daha ileri düzeyde olması gerektiği kaydedildi.

Bu arada Referandum Yüksek Konseyi'nin referandum ile ilgili görüşmeler yapması için 19 Eylül günü Bağdat'a bir heyet göndermesi de karar altına alındı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 14 Eylül günü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ile görüşmüş, toplantıda Barzani'ye referandumu ertelemelerine karşılık bazı önerilerde bulunulmuştu.

Hürriyet

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