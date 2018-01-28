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IKEA'nın kurucusu milyarder hayatını kaybetti

IKEA'nın kurucusu milyarder hayatını kaybetti.18879
  • Giriş : 28.01.2018 / 14:24:00

IKEA'nın kurucusu olan ve milyarlarca dolar serveti olan Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

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Bloomberg Indeksi'ne göre 41 milyar dolarlık serveti olan Ingvar Kamprad, ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi bir milyarder için garip denebilecek alışkanlıklarıyla dikkat çekiyordu.

Temeli 1940'lı yıllarda atılan IKEA'nın bugün ki konsepti 1960'lı yılların ortasında oluşmaya başladı. Türkiye'deki ilk mağazasını 2005 yılında Ümraniye'de açan IKEA'nın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da toplam 7 mağazası bulunuyor. 

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