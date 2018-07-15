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İki aile arasındaki husumetti kan döküldü: 2 ölü

İki aile arasındaki husumetti kan döküldü: 2 ölü.19851
  • Giriş : 15.07.2018 / 09:24:00

Diyarbakır’da akraba olan iki aile arasında yaşanan husumet, iki kişinin ölümüne neden oldu.

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Edinilen bilgilere göre olay, Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek köyünde yaşandı. Akraba olan iki aile arasında geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet başladı. Bunun üzerinde bugün akşam saatlerinde bahçede oturan Karahanlı ailesine akrabaları olan 3 kişi tarafından Kalaşnikoflarla saldırı düzenlendi.

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Saldırının ardından Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köye giriş çıkışlar kapatılırken, saldırganların yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

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