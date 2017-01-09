İki belediyeye daha kayyum atandı!
Viranşehir'in DBP'li Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın cezaevine göderilmesinden sonra her 2 belediyeye de kayyum atandı.
Vali Vekili Cengizhan Yılmaz atamalarla ilgili verdiği bilgide, Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesine kayyum olarak Kaymakam Ömer Çimşit'in, Bozova Belediyesine ise Zekeriya Göker'in atandığını belirtti. Atamalar sonrası belediyelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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