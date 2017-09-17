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2 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi!

2 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi!.10158
  • Giriş : 17.09.2017 / 16:36:00
  • Güncelleme : 17.09.2017 / 17:55:28

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları hainlere ölüm yağdırmaya devam ediyor.

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Hain terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen amansız mücadele kapsamında iki ilde operasyon düzenlendi. Hava harekatı yapılan Siirt ve Hakkari'de PKK'ya ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 12 teröristi etkisiz hale getirdi.

SİİRT

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi. 

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