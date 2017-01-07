İki ilde daha mesai saatlerinde değişiklik!
Kış saati uygulamasının kaldırılmasının ardından vatandaştan gelen talepler üzerine daha önce Balıkesir'de mesai saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Balıkesir'den sonra iki ilde daha mesai saatleri valilik kararıyla değiştirildi.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı imzasıyla yayınlanan genelgede, Çanakkale'deki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai saatleri değiştirildi. Sabah mesai saati başlangıcı 08.30, öğle arası 12.30-13.30, mesai bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi. Yeni mesai saatleri 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Kırıkkale'de mesai saatleri değişti
Kırıkkale'de memurların mesai saatleri 08.30 - 17.30 arası olarak değişti.
Kırıkkale Valiliği'nce alınan kararla, merkez ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince 09 Ocak 2017 tarihinden itibaren değişti.
Kırıkkale Valiliği il Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından yayınlanan çalışan memurların mesai saatleri, sabah saat 08.30, öğle arası 12.30-13.30, mesai bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi.
Yeni mesai saatleri 09 Ocak 2017 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
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