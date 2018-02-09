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İki köy daha teröristlerden temizlendi!

İki köy daha teröristlerden temizlendi!.22010
  • Giriş : 09.02.2018 / 12:22:00

TSK'nın Afrin operasyonu kapsamında 2 köy daha terörden temizlendi.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyonun 21. gününde Nisriyye ve Dükkan köylerinin terör örgütü PYD'den temizlendiği açıklandı.

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