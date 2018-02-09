İki köy daha teröristlerden temizlendi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyonun 21. gününde Nisriyye ve Dükkan köylerinin terör örgütü PYD'den temizlendiği açıklandı.
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