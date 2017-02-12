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İki kurt, evde bekçilik yapan köpeği kaçırdı

İki kurt, evde bekçilik yapan köpeği kaçırdı.12860
  • Giriş : 12.02.2017 / 12:33:00

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir evdeki bekçi köpeği, 2 kurt tarafından saldırıya uğradı.

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde bir evde bekçilik yapan köpek, iki kurt tarafından saldırıya uğradı. Yabani kurtlar, bekçilik yapan köpeği yanlarına alarak götürdü.

Köpeği hırsızlık olaylarına karşı ahır önünde tuttuklarını anlatan sahibi Şeref Erol, "Köpeğimin ismi 'Papi'ydi. Çok uslu bir hayvandi. Söz dinler kimseye saldirmazdi. Kurtlar gece 03.00 gibi geldiler. 'Papi' kapıya çıkıp havladı. Biz dışarı çıkana kadar onlarla boğuşuyordu. 1 dakika kadar kurtlarla boğuştu. Biz gidene kadar kurtlar köpeğimi aldılar. Peşlerinden gittim ama kurtaramadım. Papi'nin üzüntüsünden 2-3 gün yemek yiyemedim" diye konuştu.

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