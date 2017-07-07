İki lider ilk kez yüz yüze

Giriş : 07.07.2017 / 19:45:00

07.07.2017 / 19:45:00 Güncelleme : 07.07.2017 / 20:00:03

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, G20 Zirvesi için gittikleri Almanya'da ilk kez yüz yüze geldi.