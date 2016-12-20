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İki yakanın yeni bağlantısında ilk kaza!

İki yakanın yeni bağlantısında ilk kaza!.17384
  • Giriş : 20.12.2016 / 20:06:00

Liderlerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerinde katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve liderler tarafından ilk kez kullanılan İstanbul'da iki yakanın birbirine yeni bağlantısı olan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.

Güvenlik amaçlı tünelde görev alan polis ekipleri açılış töreninin ardından Avrasya Tüneli'nden ayrılmak için harekete geçti. Polis ekiplerini taşıyan otobüsün tavanı tünelin girişinde bulunan ve yüksekliği 2 metre 80 santim olan demirlere takıldı.

İlerlemek için çabalayan otobüs şoförü demirlerden geçemeyince çareyi geri dönmekte buldu. Kazada otobüsün tavanı hasar gördü.

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