İki yakanın yeni bağlantısında ilk kaza!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerinde katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve liderler tarafından ilk kez kullanılan İstanbul'da iki yakanın birbirine yeni bağlantısı olan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.
Güvenlik amaçlı tünelde görev alan polis ekipleri açılış töreninin ardından Avrasya Tüneli'nden ayrılmak için harekete geçti. Polis ekiplerini taşıyan otobüsün tavanı tünelin girişinde bulunan ve yüksekliği 2 metre 80 santim olan demirlere takıldı.
İlerlemek için çabalayan otobüs şoförü demirlerden geçemeyince çareyi geri dönmekte buldu. Kazada otobüsün tavanı hasar gördü.
DİĞER HABERLER
Şike savcısının kardeşi tutuklandı!
Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.
Suikast günü annesini aramış
Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.
RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu
RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.
Can Dündar hakkında yakalama kararı
Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!
Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.