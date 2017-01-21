İkisinden de aynı parmak izi çıktı
Her iki saldırıda kullanılan lav silahlarının üzerinden aynı kişinin parmak izlerinin çıktığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı’na düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili araştırmasını sürdüren polis, iki silahta da aynı parmak izine ulaştı. Parmak izinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Şerif Turunç’a ait olduğu tespit edildi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Turunç’un geçen yıl Yunanistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı. Turunç’un kaçak girişi sırasında Bilgehan Karpat adlı kişi de yanında bulunuyordu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceğini belirtiyor
ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE
Yakalanması için operasyonlar düzenlenen 43 yaşındaki Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduğunu da öğrenildi.
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